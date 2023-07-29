Депутат Гаврилов: Россияне могут получить бесплатную землю от государства

2:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы от КПРФ, Сергей Гаврилов, поделился с информацией агентства "РИА Новости" о том, как граждане могут получить землю бесплатно. Существует несколько программ, которые предоставляют такую возможность.

Фото: https://celes.club/

Программа "Дальневосточный гектар". Одной из популярных программ является "Дальневосточный гектар". Любой житель России может претендовать на получение бесплатного участка земли в Дальневосточном федеральном округе. Для этого необходимо подать заявку и выполнить определенные условия, установленные регионом.

Одной из популярных программ является "Дальневосточный гектар". Любой житель России может претендовать на получение бесплатного участка земли в Дальневосточном федеральном округе. Для этого необходимо подать заявку и выполнить определенные условия, установленные регионом. Программа "Арктический гектар". Еще одна интересная возможность — "Арктический гектар". Эта программа предоставляет земельные участки в Арктической зоне России. Правила участия могут различаться в зависимости от региона, поэтому гражданам следует ознакомиться с конкретными условиями.

Привилегии для многодетных семей и льготные категории граждан

Многодетные семьи и другие льготные категории граждан также могут претендовать на получение бесплатной земли. Например, в Московской области для этого необходимо иметь не менее трех детей и проживать в регионе не менее пяти лет. При соблюдении условий можно получить участок земли размером 10-15 соток.

Программы в Крыму, Севастополе и Московской области

В Крыму, Севастополе и Московской области также действуют программы по предоставлению земельных участков гражданам, проживавшим в регионе на момент 24 февраля 2022 года. Эти программы созданы для участников спецоперации и предоставляют дополнительные шансы на получение земли.

Если для участия в указанных программах нет возможности, не стоит отчаиваться. В разных регионах России существуют различные программы, которые могут предоставить бесплатные земельные участки. На общедоступной карте Росреестра можно найти свободные участки земли, находящиеся в муниципальной собственности, и арендовать их. После этого есть возможность выкупить участок по кадастровой стоимости, которая, как правило, ниже рыночной.

Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что дефицита земли в России нет. Большая часть, а именно 92,2%, земель находится в муниципальной или федеральной собственности. Граждане владеют всего лишь 7,2% земель, а компании владеют 0,6% от всего земельного фонда.

Сейчас действует упрощенный порядок получения земли. В отличие от прошлого, когда для выкупа земли проводились торги, сейчас достаточно подать заявку в местные органы власти. Это делает процесс получения земли более доступным и удобным.

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