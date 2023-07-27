Жертва мошенников из Хакасии рассказала, какие уловки "сотрудников банка" на неё подейстовали

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Абакана, попавшаяся на удочку телефонных мошенников, пожаловалась, что аферисты её просто "зомбировали".

Фото: kod.ru

В полицию обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что с её карты были украдены 25 тясяч рублей.

Ранее сообщалось, что семья в Карелии доверилась мошенникам и лишилась 4 миллиона рублей.

Доверчивой гражданке мошенники рассказали, что её номер подменили, поэтому её счетам грозит опасность. Чтобы не допустить утечки средств, ей предложили установить "защиту". Для этого её убедили скачать приложение Rust Desk, с помощью которого можно удалённо управлять телефоном.

Мошенники сумели получить доступ к счетам женщины и списал все имеющиеся у неё деньги.

"И всё происходит машинально, ты как будто становишься зомби", — цитирует слова женщины newkhakasiya.online.

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