Семья в Карелии доверилась аферистам и потеряла 4 миллиона рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Общение с телефонными аферистами для супружеской пары в Карелии закончилось петерей 4 млн рублей.

Фото: kod.ru

По информации пресс-службы МВД, злоумышленники связались сначала с мужчиной, выдав себя за правоохранителей. Ему сообщили о "подозрительной активности" на его счету, которая наказывается уголовной ответственностью.

Мошенник уговорами заставил потерпевшего перевести на "безопасный счёт" кредитные 2,4 млн рублей.

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Как сообщает karelinform.ru, супруга потерпевшего также пообщалось с мошенниками. Под их влиянием женщина взяла в кредит 1,4 млн рублей и перевела аферистам.

Скоро супруги поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию.

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