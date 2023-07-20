Общение с телефонными аферистами для супружеской пары в Карелии закончилось петерей 4 млн рублей.
По информации пресс-службы МВД, злоумышленники связались сначала с мужчиной, выдав себя за правоохранителей. Ему сообщили о "подозрительной активности" на его счету, которая наказывается уголовной ответственностью.
Мошенник уговорами заставил потерпевшего перевести на "безопасный счёт" кредитные 2,4 млн рублей.
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Как сообщает karelinform.ru, супруга потерпевшего также пообщалось с мошенниками. Под их влиянием женщина взяла в кредит 1,4 млн рублей и перевела аферистам.
Скоро супруги поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию.
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