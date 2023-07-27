Жителям Екатеринбурга снова стали приходить повестки

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге 36-летнему отцу троих детей пришла повестка из военкомата, которую положили в его почтовый ящик. В документе его просят явиться "для уточнения данных". Мужчина не служил в армии по срочной службе, но окончил военную кафедру и является лейтенантом запаса. Теперь он обеспокоен тем, что повестка может быть связана с мобилизацией.

Фото: t.me/newsfrol

Юрист Евгений Крылов объяснил в интервью e1. ru, что вызов в военкомат для уточнения данных является стандартной практикой. Сотрудники регулярно проверяют место жительства, семейный состав и другую информацию о гражданах в запасе. Он также напомнил, что в случае получения электронной повестки (или если повестку вручили лично в руки) гражданин обязан посетить военкомат. Неявка может повлечь за собой административную ответственность, которая в данный момент предусматривает штраф от 500 до 3000 рублей.

Крылов напомнил, что сейчас повестка считается официально врученной, если она была доставлена двумя способами: лично в руки под подпись или в электронном виде.

"В остальных случаях, в том числе через ящик или третьих лиц, это не считается уведомлением о вызове в военкомат и за неявку в такой ситуации не могут привлечь к ответственности", — отметил юрист.

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