Отца троих детей из Екатеринбурга призвали на военные сборы. Об этом сообщила супруга мужчины, передаёт E1.RU.
"Мужу пришла повестка, он съездил в военкомат, сказали собираться на учения на два месяца на юг страны. Мы с детьми и кредитами просто не вытянем без него столько времени", — заявила женщина.
Юрист Евгений Крылов сообщил, что граждане, у которых есть трое или более несовершеннолетних детей, освобождаются от сборов. Эксперт сослался на статью 55 закона "О воинской обязанности и военной службе".
Кроме того, на сборы могут не направляться силовики, моряки, фермеры во время уборки и посева, педагоги, студенты и те работники, у которых есть бронь.
Крылов сообщил, что в данном случае необходимо составить заявление в свободной форме с информацией о троих детях, приложить копии свидетельства о рождении, где гражданин указан в качестве отца. Затем документ следует подать в канцелярию военкомата для отметки о принятии.
Военные сборы проводятся регулярно в России. Повестка может быть направлена любому военнообязанному, включая тех, кто состоит в запасе и не достиг предельного возраста призыва.
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