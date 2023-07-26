Иерей Константин Мальцев рассказал, почему детям нельзя смотреть фильмы про магию

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С точки зрения христианства, увлечение фантастическими повествованиями несёт в себе потенциальную опасность. По словам иерея Константина Мальцева, кинокартины о знаменитом волшебнике Гарри Поттере и прочие подобные ленты и книги способны оказывать негативное влияние на ребёнка.

Фото: pixabay. com

"Если он смотрит только "Гарри Поттера" и хочет в магическую школу — душа его уже повреждена, — констатировал священнослужитель. — Будут последствия от этих просмотров".

Отец Константин также акцентировал внимание на том, что для фанатов известной всему миру франшизы заклинания стали становиться в последнее время вполне нормальным явлением. Из любопытства ребёнок в любой момент сможет узнать в интернете, как делать заговоры, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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