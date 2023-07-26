Медведев заявил о развернувшейся против России кибервойне

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время в России значительно возросло число угроз кибербезопасности, особенно в период проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Фото: rus.uatv.ua

С момента начала специальной военной операции вызовы и риски в сфере цифровой безопасности возросли в геометрической прогрессии. Медведев подчеркнул, что в настоящее время Россия ведет настоящую кибервойну в киберпространстве. Кроме того, страна постоянно испытывает давление со стороны недружественных государств в виде санкций. Серьезность ситуации требует от России активных действий по защите своей критической информационной инфраструктуры.

Медведев подчеркнул актуальность разработки отечественных технологий, позволяющих минимизировать кибератаки. Для достижения этой цели на основе опыта Росатома будут созданы надежные аппаратные комплексы. Таким образом, Россия намерена укрепить свой потенциал в области кибербезопасности и защитить критически важную инфраструктуру от потенциальных угроз.

Медведев подтвердил, что Россия противостоит чрезвычайно серьезным угрозам. Бюджет государства формируется в сложной обстановке, и его главная задача — обеспечение безопасности страны и удовлетворение потребностей специальных операций. Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий и ресурсов на специальной военной операции (СВО).

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