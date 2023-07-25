Директор по персоналу рассказала, как часто стоит менять работу и как перестать бояться это делать

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Консультант, бывший директор по персоналу Елена Булкина в беседе с Pravda.Ru рассказала, как часто стоит менять работу, и имеет ли смысл трудиться на одном месте в течение многих лет.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Елена Булкина считает, что если место нравится, на нём можно оставаться сколь угодно долго, хоть всю жизнь. Но при этом нельзя забывать и о саморазвитии, чтобы не "закостенеть" и не откатиться назад.

Однако всегда нужно учитывать сопутствующие обстоятельства. Кто-то, например, учитель, с удовольствием работает в одной-единственной школе всю свою жизнь, развиваясь вместе с ней, а чья-то натура требует смены места работы раз в 3-4 года, как часто советуют в учебниках и тематических статьях.

"У человека есть какое-то собственное восприятие жизни, своя ментальность, свой темперамент, в конце концов, своё понимание счастья. Поэтому тут ведь каких-то средних, общих правил быть не может", — сказала Булкина.

Если же человек чувствует, что "засиделся" на одном месте, но ему страшно уходить с привычного, знакомого, места, страшно лишиться стабильного заработка и уверенности в завтрашнем дне, консультант посоветовала ему просто начать ходить на собеседования.

"Не надо себе говорить: "Я уйду послезавтра" или "я уйду через 2 месяца", надо просто походить на собеседования, примерить на себя какие-то варианты, одну, вторую, третью компании, из одного типа бизнеса, из другого, может быть, рассмотреть какие-то соседние смежные специальности, понять, насколько ты интересен на рынке, понять, что тебе нужно, чему надо дообучиться", — объяснила экс-директор по персоналу.

Эксперт заверила, что если начать ходить по собеседованиям и откликаться на какие-то предложения, станет уже не страшно, появится кураж и "аппетит" к поиску новой интересной работы. Главное — не ограничивать себя, помня о том, что разнообразие вакансий, компаний и предложений — это рынок, на котором у соискателя всегда есть выбор.

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