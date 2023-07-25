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Маркетолог рассказала, как бизнес РФ приспособился после ухода иностранных компаний

Экономика

Российские предприниматели сумели перестроить работу после того, как страну покинули зарубежные компании.

Маркетолог рассказала, как бизнес РФ приспособился после ухода иностранных компаний
Фото: http:// www.freestockphotos.biz

Специалисты отмечают, что бизнес в РФ успешно адаптировался к новым условиям, возникшим после ухода иностранных фирм.

Владелица агентства креативного маркетинга "ТЗ" Татьяна Зикункова рассказала о результатах своего исследования, которые говорят о появлениях новых возможностей для предпринимателей России.

Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему нельзя допускать новую волну приватизации в России.

Маркетолог отметила, что производители востребованных товаров остались в выигрыше.

"На автомобильном рынке появились новые игроки — на смену европейским маркам хлынул поток новых китайских брендов с новыми бюджетами", — цитирует слова Зикунковой интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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