Маркетолог рассказала, как бизнес РФ приспособился после ухода иностранных компаний

Российские предприниматели сумели перестроить работу после того, как страну покинули зарубежные компании.

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Специалисты отмечают, что бизнес в РФ успешно адаптировался к новым условиям, возникшим после ухода иностранных фирм.

Владелица агентства креативного маркетинга "ТЗ" Татьяна Зикункова рассказала о результатах своего исследования, которые говорят о появлениях новых возможностей для предпринимателей России.

Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему нельзя допускать новую волну приватизации в России.

Маркетолог отметила, что производители востребованных товаров остались в выигрыше.

"На автомобильном рынке появились новые игроки — на смену европейским маркам хлынул поток новых китайских брендов с новыми бюджетами", — цитирует слова Зикунковой интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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