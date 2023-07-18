Экономист объяснил, почему нельзя допускать новую волну приватизации в России

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, чем может обернуться новая волна приватизации в России.

Фото: pixabay.com

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что привлечь в бюджет дополнительные средства поможет приватизация упадочных предприятий, которых "не жалко". В частных руках, по словам Шохина, предприятия будут лучше развиваться.

Ранее сообщалось, кто готовит большую приватизацию в России.

Беляев не верит в то, что у бизнеса лучше получится управлять предприятиями, чем у государства.

"Мы на практике всё это уже разок проходили в 90-е годы. И сколько бы там не клялись, что теперь всё пойдет по-другому — ничего по-другому не бывает", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.

Экономист убеждён, что государству нужно удерживать экономику в своих руках, чтобы следовать своим стратегическим целям. По мнению Беляева, интересы бизнеса могут не совпедать с задачами страны.

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ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ!