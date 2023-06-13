"Последний куш перед бегством": кто готовит большую приватизацию в России

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Разговоры о новой приватизации в РФ неслучайны — либеральный олигархат стремится получить последний куш и убежать.

Фото: https://www. motorauthority .com/news/1136417_new-company-powerco-to-be-responsible-for-vw-group-batteries

Об этом сообщил политолог и экономист Михаил Хазин.

Он отметил, что о приватизации в России мечтает определённый слой, тогда как у нормальных россиян данное слово вызывает раздражение и нехорошие воспоминания.

"Колоссальный слой людей, 2-3 миллиона человек в нашей стране, которые точно знают, что для них это единственный способ заработать. Они не умеют работать, не умеют заниматься экономикой и отвечать за проблемы государства. Единственное, что они умеют — приватизировать. И поскольку бюджет вроде как стал дефицитным, можно прикинуть: а давайте что-нибудь приватизируем", — в эфире программы "Соловьев LIVE" сказал Хазин.

Передача госсобственность в частные руки — это не обязательно плохо, отметил аналитик. Но тут приватизацией собираются заниматься те же лица, что и в прошлом, и в эффективность как-то уже не верится.

Сегодня идёт схватка либеральными группами и патриотическими. Либеральная элита очень волнуется, что потеряет постоянные источники дохода, и у них возникла мысль о последнем куше: сорвать, быстренько вывести денежки и тихо уехать, а в России потом хоть трава не расти.

Экономисты уже предупреждали, что массовая приватизация может навредить экономике страны. Чтобы продажа имущества дала результат, надо тщательно всё подготовить, подытожил Хазин.

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Зачем была нужна приватизация в России?