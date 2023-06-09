Известия: эксперты рассказали о стабилизации цен на отдых в Турции

Ценники на отдых в Турции "выровнялись" и больше не вызывают шоковую реакцию отпускников.

Фото: YouTube

Об этом сообщил генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.

В июне продажи туров в Турцию увеличились, отметил он. По прогнозам, наблюдается до 80 процентов больше бронирований именно на данном направлении. Возможно замедление брони в Египет и часть путешественников пересмотрит планы, переориентировавшись на Турцию.

"Цена в Турции стабилизировалась, в среднем она на бюджетный и средний сегмент колеблется на уровне 100 тысяч до 240 тысяч рублей на двоих за 10-дневное путешествие", — цитируют "Известия" Мурадяна.

Проблемы с отелями уже наблюдаются на июль-август в сегменте де-люкс (5*). В бюджетном сегменте по мере заполнения гостиничных номеров, ценники снова подскочат, подчеркнул эксперт.

Единственный фактор, существенно влияющий сегодня на продажи — дестабилизация курса рубля, подытожил обозреватель.

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