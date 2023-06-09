Ценники на отдых в Турции "выровнялись" и больше не вызывают шоковую реакцию отпускников.
Об этом сообщил генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.
В июне продажи туров в Турцию увеличились, отметил он. По прогнозам, наблюдается до 80 процентов больше бронирований именно на данном направлении. Возможно замедление брони в Египет и часть путешественников пересмотрит планы, переориентировавшись на Турцию.
"Цена в Турции стабилизировалась, в среднем она на бюджетный и средний сегмент колеблется на уровне 100 тысяч до 240 тысяч рублей на двоих за 10-дневное путешествие", — цитируют "Известия" Мурадяна.
Проблемы с отелями уже наблюдаются на июль-август в сегменте де-люкс (5*). В бюджетном сегменте по мере заполнения гостиничных номеров, ценники снова подскочат, подчеркнул эксперт.
Единственный фактор, существенно влияющий сегодня на продажи — дестабилизация курса рубля, подытожил обозреватель.
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