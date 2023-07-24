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Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту выписана из больницы

0:41
Общество

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту, 14-летняя Ангелина выписана из больницы. Об этом сообщила ИА REGNUM её бабушка Алла Кулик.

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту выписана из больницы
Фото: most.life

После произошедшего подросток полностью восстановился, он находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Девочке уже сообщили о гибели её родителей. Из больницы её заберут родственники.

Напомним, в ночь на 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Преступление привело к тому, что погибла семья, отправлявшаяся на отдых. Родители Ангелины были убиты на месте.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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