Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту выписана из больницы

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту, 14-летняя Ангелина выписана из больницы. Об этом сообщила ИА REGNUM её бабушка Алла Кулик.

Фото: most.life

После произошедшего подросток полностью восстановился, он находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Девочке уже сообщили о гибели её родителей. Из больницы её заберут родственники.

Напомним, в ночь на 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Преступление привело к тому, что погибла семья, отправлявшаяся на отдых. Родители Ангелины были убиты на месте.

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