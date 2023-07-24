Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает Telegram-канал "Крымский мост: Live Updates". Водителей, уже находящихся в зоне досмотра, мы призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Фото: moscow-dvorik.com

В Кремле призвали к повышенной бдительности

Ранее в Кремле призвали к повышенной бдительности в связи с сохраняющейся угрозой безопасности Крымского моста. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил об обнаружении следов взрывчатых веществ на иностранном судне с украинским экипажем, которое направлялось в Ростов-на-Дону и было досмотрено сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По состоянию на 15:52 (мск) движение по переправе восстановлено.

Обеспечение мер безопасности на Крымском мосту

Крымский мост, соединяющий Крымский и Таманский полуострова России, является важнейшим транспортным узлом, играющим значительную роль в связности и развитии региона. В связи с его стратегическим значением крайне важно обеспечить безопасность моста и людей, пользующихся им.

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