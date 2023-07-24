Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков рассказал, какие надежды Россия возлагает на визит Шойгу в КНДР
"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"
Вводится штраф до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и сидра
Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
Объявлены лауреаты VIII Всероссийского конкурса на лучшие проекты городской среды
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
Экс-глава ЦБ Венгрии предрёк ей скорый выход из Евросоюза
Почти все банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы

Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название

1:23
Общество

Важным юридическим событием стало то, что требование о смене названия сети магазинов суши и роллов "Ебидоеби" было поддержано судебным решением. Решение было вынесено Арбитражным судом Красноярского края, а затем подтверждено законность Третьим арбитражным апелляционным судом.

Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название
Фото: https://informator.press/wp-content/uploads/2018/04/river-7.jpg

Оспаривание обвинений

Суд отметил, что обвинения по данному гражданскому делу были выдвинуты не частными лицами или общественностью, а межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. Однако суд решил не рассматривать эти обвинения, поскольку они исходили от стороны, не имеющей права на предъявление подобных требований.

"Ебидоеби" планирует подать кассационную жалобу

Сеть "Ебидоеби" намерена подать кассационную жалобу, пытаясь защитить свою маркетинговую стратегию, основанную на использовании провокационного названия. Компания также объявила о создании Ассоциации брендов со спорными названиями, в которую уже вступили другие компании со столь же смелыми названиями, такие как "Сосидр", "Сиська Пива", "Козявочная", "Дядя Блева".

Предыстория дела

Напомним, что ранее арбитражный суд признал название "Ебидоеби" противоречащим принципам гуманности и морали и обязал компанию изменить название. Несмотря на поданную сетью апелляцию, окончательное решение суда осталось в пользу требования об изменении юридического наименования, причем оно затрагивает только юридическое обозначение компании, но не ее сеть доставки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Одесские порты уничтожить невозможно, но есть нюанс...
Одесские порты уничтожить невозможно, но есть нюанс...
Последние материалы
Специалисты назвали вино, которое замедляет старение кожи
На железнодорожных станциях МЦД к сентябрю обновят почти 8 тыс. элементов навигации
Форвард "Торпедо" заявил, что Россия лучше США
В Барнауле суд приговорил экс-координатора штаба Навального к девяти годам колонии
Ремонт и сохранение памятников архитектуры в Москве: планы Собянина
В Челябинске полиция задержала нескольких участников драки
Администрацию поселения в Волгоградской области наказали за халатность
Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами
Ветераны боевых действий будут получать выплаты без удержания стоимости соцуслуг
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников