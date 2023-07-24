Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Важным юридическим событием стало то, что требование о смене названия сети магазинов суши и роллов "Ебидоеби" было поддержано судебным решением. Решение было вынесено Арбитражным судом Красноярского края, а затем подтверждено законность Третьим арбитражным апелляционным судом.

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Оспаривание обвинений

Суд отметил, что обвинения по данному гражданскому делу были выдвинуты не частными лицами или общественностью, а межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. Однако суд решил не рассматривать эти обвинения, поскольку они исходили от стороны, не имеющей права на предъявление подобных требований.

"Ебидоеби" планирует подать кассационную жалобу

Сеть "Ебидоеби" намерена подать кассационную жалобу, пытаясь защитить свою маркетинговую стратегию, основанную на использовании провокационного названия. Компания также объявила о создании Ассоциации брендов со спорными названиями, в которую уже вступили другие компании со столь же смелыми названиями, такие как "Сосидр", "Сиська Пива", "Козявочная", "Дядя Блева".

Предыстория дела

Напомним, что ранее арбитражный суд признал название "Ебидоеби" противоречащим принципам гуманности и морали и обязал компанию изменить название. Несмотря на поданную сетью апелляцию, окончательное решение суда осталось в пользу требования об изменении юридического наименования, причем оно затрагивает только юридическое обозначение компании, но не ее сеть доставки.

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