Эксперт Фролов предложил два решения проблемы Северо-Крымского канала: наполнять из Днепра

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Уровень воды в Северо-Крымском канале из-за ЧП на Каховской ГЭС существенно упал, но его можно поднять двумя способами, заявил в беседе с Pravda.Ru сопредседатель Союза экологических организаций г. Москвы, главный редактор экологического бюллетеня "Дом Москвы" Андрей Фролов.

Фото: Википедия

Как подчеркнул эксперт, один из способов — установить насосы и наполнять канал из Днепра.

"Так как в Каховской ГЭС понизился уровень, то, естественно, он перестал наполняться. Уже понятно, что надо ставить специальные насосы и насосами наполнять только из Днепра. Такое возможно", — сообщил Фролов.

Однако для этого необходимо дождаться окончания украинского конфликта. Второй способ более трудоёмкий — восстановить Каховскую ГЭС.

"Так, конечно, будет снижение уровня водопотребления в Крыму, но это касается в основном Джанкоя, севера Крыма, потому что на юге сидят на скважинах", — резюмировал Фролов.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале упал почти на метр.

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