В Запорожье сообщили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Фото: Википедия

По его словам, уровень воды в канале существенно упал.

"Нет, уже не поступает. Она (вода. — Прим. ред.) уже на метр ниже уровня забора", — сообщил Сигута РИА Новости.

По его словам, Каховского водохранилища уже не существует. В Запорожской области оно практически высохло и осталась малая часть воды только в Херсонской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.