Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
По его словам, уровень воды в канале существенно упал.
"Нет, уже не поступает. Она (вода. — Прим. ред.) уже на метр ниже уровня забора", — сообщил Сигута РИА Новости.
По его словам, Каховского водохранилища уже не существует. В Запорожской области оно практически высохло и осталась малая часть воды только в Херсонской области.
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