В Ижевске успешно завершилось расследование нескольких старых дел об изнасилованиях. Раскрыть дела помогла геномная экспертиза.
Правоохранители вернулись к преступлению, совершённому в 2004 году. Тогда двое мужчин совершили преступления против половой неприкосновенности 20-летней девушки.
Ранее сообщалось, что жителя Челябинской области обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.
Подозреваемых быстро вычислили, однако доказать их вину долгие годы не удавалось.
"Следователи назначили генотипоскопическую экспертизу вещей, изъятых на месте преступления, которая установила совпадение генотипа обнаруженных на них следов с данными двух мужчин", — цитирует слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Удмуртской Республике Веры Филипповой udm-info.ru.
Полученные доказательства позволили отправить дело в суд.
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На квартире подозреваемого обнаружили улики.