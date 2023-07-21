Насильников в Удмуртии нашли спустя 19 лет благодаря геномной экспертизе

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ижевске успешно завершилось расследование нескольких старых дел об изнасилованиях. Раскрыть дела помогла геномная экспертиза.

Фото: Fotodom. ru

Правоохранители вернулись к преступлению, совершённому в 2004 году. Тогда двое мужчин совершили преступления против половой неприкосновенности 20-летней девушки.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинской области обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

Подозреваемых быстро вычислили, однако доказать их вину долгие годы не удавалось.

"Следователи назначили генотипоскопическую экспертизу вещей, изъятых на месте преступления, которая установила совпадение генотипа обнаруженных на них следов с данными двух мужчин", — цитирует слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Удмуртской Республике Веры Филипповой udm-info.ru.

Полученные доказательства позволили отправить дело в суд.

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