Жителя Сима Челябинской области обвиняют в изнасиловании и последующем убийстве 11-летней школьницы. Об этом пишет kursdela.biz, ссылаясь на свои источники.
Как сообщает издание, следователи провели экспертизу, которая позволила установить, что мужчина действительно надругался над ребёнком.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело. Он заключён под стражу до 11 сентября.
По словам жителей Сима, мужчина и раньше проявлял странный интерес к несовершеннолетним. Эту информацию пока не удалось подтвердить, сказано в материале.
Ранее стало известно, что жителя Челябинской области отправили в тюрьму на 12 лет за убийство двухлетней дочки во время конфликта с сожительницей.
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