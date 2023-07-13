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Жителя Челябинской области обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки

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Происшествия

Жителя Сима Челябинской области обвиняют в изнасиловании и последующем убийстве 11-летней школьницы. Об этом пишет kursdela.biz, ссылаясь на свои источники.

Жителя Челябинской области обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки
Фото: СК РФ

Как сообщает издание, следователи провели экспертизу, которая позволила установить, что мужчина действительно надругался над ребёнком.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело. Он заключён под стражу до 11 сентября.

По словам жителей Сима, мужчина и раньше проявлял странный интерес к несовершеннолетним. Эту информацию пока не удалось подтвердить, сказано в материале.

Ранее стало известно, что жителя Челябинской области отправили в тюрьму на 12 лет за убийство двухлетней дочки во время конфликта с сожительницей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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