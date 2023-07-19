Шипастый гриб-паразит обнаружен в лесу в Новосибирске

В лесу на территории Новосибирской области обнаружена первая чешуйчатка — гриб, появляющийся, как правило, не ранее, чем в середине августа. Корреспонденты Сиб. фм пишут об этом со ссылкой на местных жителей.

Фото: pixabay.com

Зубцы у оранжевого гриба выходят на шляпку. Условно этот паразит считается съедобным. По словам грибников, в пищу допустимо употреблять только шляпки чешуйчатки: ножка у неё довольно жёсткая, а гриб горчит даже после термической обработки.

Шипастый гриб-паразит содержит в себе лектины, не разрушающиеся даже в кислотной среде человеческого желудка. Ряду из них свойственно вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, отмечают эксперты.

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