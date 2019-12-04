Новосибирская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности деятельности губернаторов региональных органов исполнительной власти. Региону выделят около 1,4 миллиардов рублей.
Распоряжение правительства России об этом от 30 ноября 2019 года ранее одобрили в ходе заседания. Документ был подписан председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Отмечается, что дотации (гранты) в размере 45 миллиардов рублей из федерального бюджета распределили среди 50 российских регионов. В текущем году самые лучшие значения показателей были достигнуты Крымом, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Новосибирской области досталось 7-е место рейтинга.
Средства могут направить на развитие местной экономики и социальной сферы, а также для разрешения некоторых актуальных задач.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.