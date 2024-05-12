Ходченкова в рубашке на голое тело свела с ума поклонников

Актриса Светлана Ходченкова в своем блоге поделилась черно-белым снимком, сделанным на балконе в Париже.
Артистка предстала в платье-рубашке, которая едва прикрыла ее грудь. На фоне была запечатлена улица Парижа.
Поклонники пришли в восторг от фотографий Ходченковой и признались, что она выглядит очень женственной.
Известно, что актриса отправилась в отпуск в Европу. Для ужина она выбрала небольшой ресторанчик в Париже, откуда могла наблюдать Эйфелевую башню.
Ранее продюсер Сергей Дворцов выразил мнение о проплаченной победе Севиль в шоу "Маска".
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