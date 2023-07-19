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Ответственной за дальнейшее разрушение системы школьного питания Петербурга назначена Чечина

3:22
Общество

В понедельник, 17 июля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перераспределил полномочия между своими заместителями. Вице-губернатор Валерий Москаленко отстранён от курирования Управления социального питания, ведомство перешло под контроль Натальи Чечиной, недавно получившей вице-губернаторский пост. Официально причины изменений не озвучивались, однако это произошло после провала реформы школьного питания. Её первый этап должен был начаться ещё 1 сентября 2022 года, но так и остался на бумаге.

Ответственной за дальнейшее разрушение системы школьного питания Петербурга назначена Чечина
Фото: i.redd.it

Первая попытка реформирования школьного питания была предпринята Смольным в 2020 году. Для этого губернатор Беглов пригласил на должность главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова, ранее занимавшегося развитием соцпитания Московской области. Под его руководством была разработана дорожная карта реформы и Единый стандарт питания, но первый этап так и не начался. Как рассказал в одном из интервью Барабанщиков, реформе помешала коррупция в высших эшелонах руководства города. После столь резонансных заявлений чиновник был уволен и подвергнут уголовному преследованию, но дело развалилось.

"Правильную", на взгляд Беглова, реформу школьного питания поручили новому руководителю Управления соцпита Алёне Мироненко и вице-губернатору Валерию Москаленко. Курировала весь процесс спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова.

В мае текущего года в открытый доступ попали документы согласования разработанной ими реформы. В соответствии с ними Смольный планировал преобразовать имеющиеся комбинаты в производственно-логистические центры и обязать все школы и детсады заключить с ними контракты без проведения торгов.

Но к 2023 году петербургские госкмбинаты в большинстве своём оказались разорены. А самое главное, юридический комитет дал заключение, что провести разработанную Москаленко и его командой реформу невозможно без изменения федерального законодательства. Таким образом была поставлена точка в полуторалетней работе.

Теперь на замену Москаленко ответственной за соцпит назначена Наталья Чечина. Судя по её работе на предыдущих должностях, при ней нормативы и законы могут быть легко проигнорированы. Так, в 2021 году Чечина на посту главы Горизбиркома руководила выборами депутатов Заксобрания. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала проведённую Чечиной кампанию худшей в России из-за множества нарушений.

Также стоит отметить, что Наталья Чечина входит в так называемую "курортную мафию". Это особо приближённые к Беглову чиновники из Смольного, ранее работавшие с ним в Курортном районе Петербурга. Учитывая, что соцпитание оказалось одним из наиболее проблемных секторов для Александра Беглова, губернатор пытается замять вопрос через верную лично ему Чечину. Крайне маловероятно, что в такой ситуации можно ожидать качественной и эффективной реформы школьного питания.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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