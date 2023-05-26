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Александр Приходько

Юридический комитет Смольного предложил отдать на растерзание картелям все российское школьное питание

6:21
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В открытом доступе оказалась официальная реакция Юридического комитета Администрации Санкт-Петербурга на инициированную губернатором Александром Бегловым реформу школьного питания.

Юридический комитет Смольного предложил отдать на растерзание картелям все российское школьное питание
Фото: i.redd.it

По мнению юристов Смольного, ключевые аспекты реформы не соответствуют действующему в стране законодательству. Но рекомендуют они изменить не саму реформу, а фактически уничтожить действующую в России систему соцпита, предоставив регионам максимум свободы в этом направлении. Подобные правила уже работали в Петербурге до 2017 года, что в итоге привело к полной картелизации рынка и повсеместной коррупции.

В январе 2022 года губернатор Александр Беглов поручил Управлению социального питания разработать концепцию реформы системы школьного питания. Уже к марту новый руководитель УСП Алена Мироненко представила свое видение реформы руководству, и начался процесс согласований. В соответствии с "дорожной картой", первый этап реформы должен был начаться еще прошлым летом, но на сегодняшний день ее концепция все еще не утверждена.

По задумке Смольного, основой новой системы городского школьного питания должны стать производственно-логистические центры, полностью принадлежащие администрации города в формате ГБУ. С ними будут заключать договоры все образовательные учреждения. Главное, что эти соглашения должны заключаться без проведения конкурсных процедур. Таким образом весь сектор станет городской монополией.

Но частные компании не исчезнут, ГБУ будут заключать с ними договоры субподряда. В таком формате, опять же, не потребуется проведения торгов. То есть поставщик будет выбираться не по качественным показателям, и даже не по ценовым, а исключительно по предпочтениям чиновников. Это создает практически безграничный простор для коррупционных схем. Проблема воплощения столь перспективной задумки лишь в том, что она не соответствует действующему российскому законодательству.

Один из наиболее острых вопросов — невозможность предоставления платных услуг в предлагаемом формате работы. То есть такие ГБУ смогут кормить лишь тех детей, которые входят в льготные категории со 100% компенсацией затрат. К таким, например, сейчас относятся младшие классы. А вот остальным придется остаться без питания.

Самое интересное, что чтобы разрешить сложившиеся противоречия, Юридический комитет предлагает не привести реформу в соответствие с существующими законами, а переписать сами законы на общероссийском уровне. Да еще таким образом, чтобы каждый регион мог устанавливать собственные правила.

По сути, Юридический комитет предлагает Смольному добиться возвращения к правовым рамкам прошлого десятилетия. Дело в том, что ныне работающий централизованный Федеральный закон 44 "О контрактной системе в сфере закупок" начал действовать в 2013 году, а до этого система школьного питания Петербурга регламентировалась собственным законодательством, весьма своеобразным.

Так, в 2009 году Управление социального питания издало распоряжение №873, в соответствии с которым в торгах за госконтракты на школьное питание могли участвовать лишь предприятия, одобренные Управлением соцпита. В этот список попали государственные комбинаты и "избранные" частные компании. Например, глава Управления соцпита Наталья Петрова включила туда "Фирму Флоридан", принадлежащую ее дочери Екатерине Чернышовой.

Лишь в 2017 году Федеральная антимонопольная служба официально потребовала от Управления социального питания Петербурга привести свои нормативные акты в соответствие с российским законодательством, то есть отказаться от списков "избранных". Управление соцпита до последнего пыталось отстоять свою "систему" в суде. Но ни одна из инстанций ведомство не поддержала. Окончательное решение об уничтожении списков "избранных" было принято в конце 2018 года.

Что интересно, параллельно ФАС вела проверку обстоятельств проведения торгов за контракты на школьное питание по старым правилам. В итоге было возбуждено и доведено до логического конца сразу пять дел о картельных сговорах. "Избранные" компании Управления соцпита не только были защищены от сторонних конкурентов, но не соперничали и друг с другом. Руководители компаний действовали согласованно, что позволяло им получать контракты на максимально выгодных условиях. Чаще всего в расследованиях ФАС фигурировала все та же "Фирма Флоридан", в итоге оштрафованная более чем на 100 миллионов рублей, но так и не лишившаяся доступа к госконтрактам. В 2019 году Контрольно-счетная палата начала проверку деятельности Управления соцпита и обнаружила огромное количество нарушений, но Наталья Петрова ответственности не понесла, она уволилась до окончания проверки.

Вот только на сегодняшний день Управление социального питания и весь сектор контролируется людьми, так или иначе, связанными с Натальей Петровой и ее "теневыми" покровителями. Это объясняет желание чиновников вернуть старые правила игры и вновь поделить весь сектор школьного питания между избранными компаниями. Тем более, что за последние годы он существенно вырос в финансовом плане. Только в текущем 2023 году губернатор Александр Беглов увеличил расходы на сектор на треть.

Крайне вероятно, что Управление соцпита в итоге прислушается к рекомендациям Юридического комитета, и на федеральный уровень будет вынесено предложение об изменении действующего законодательства. Но предпосылок к удовлетворению таких инициатив пока не наблюдается. В противном случае все прошлые и существующие проблемы петербургского школьного питания будут спроецированы на все регионы России.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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