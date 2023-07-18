Украинка требовала приоритетного внимания медиков в Москве, угрожая "разнести Россию ракетами"

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Гражданку Украины по имени Алла П., приехавшую в Москву из Харькова, ожидает проверка на экстремизм из-за её вызывающего поведения.

Фото: ya.ru

Всё дело в том, что харьковчанка неподобающим образом общалась со столичной службой скорой помощи, пишет Telegram-канал Mash.

Прошедшей ночью женщина в преддверии своего дня рождения перебрала со спиртным, и ей стало плохо. Поэтому она позвонила в скорую, однако потребовала, чтобы ей уделили внимание в приоритетном порядке.

"Я из Украины, я под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию…", — говорила украинка диспетчеру.

Скорая помощь по вызову приехала, и медицинское обслуживание женщина получила. Однако в известность о происшедшем была поставлена полиция, и теперь харьковчанке может быть предъявлено обвинение в экстремизме.

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