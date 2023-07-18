Гражданку Украины по имени Алла П., приехавшую в Москву из Харькова, ожидает проверка на экстремизм из-за её вызывающего поведения.
Всё дело в том, что харьковчанка неподобающим образом общалась со столичной службой скорой помощи, пишет Telegram-канал Mash.
Прошедшей ночью женщина в преддверии своего дня рождения перебрала со спиртным, и ей стало плохо. Поэтому она позвонила в скорую, однако потребовала, чтобы ей уделили внимание в приоритетном порядке.
"Я из Украины, я под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию…", — говорила украинка диспетчеру.
Скорая помощь по вызову приехала, и медицинское обслуживание женщина получила. Однако в известность о происшедшем была поставлена полиция, и теперь харьковчанке может быть предъявлено обвинение в экстремизме.
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