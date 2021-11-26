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Автор Александр Шторм

За экстремизм и опасные фейки о QR-кодах могут посадить

Общество » Практика

Экстремизм и фейки, а также призывы "к вилам" и нападениям в комментировании темы вакцинации или QR-кодов может привести к штрафам и срокам. В частности, речь идёт о посте спикера Вячеслава Володина и о реакции на него общественности (а также ботоферм).

За экстремизм и опасные фейки о QR-кодах могут посадить

В частности, проверяться будут угрозы и призывы ряда граждан, комментировавших пост Володина в Telegram о QR-кодах в России.

Не исключены доследственные проверки, в том числе экспертизы, в целях принятия процессуального решения о возбуждении административных и уголовных дел. Об этом сообщил источник, близкий к МВД.

Авторы постов будут отвечать за публичное распространение не просто заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции, а за такие фейки, которые могут привести к заражению и гибели людей.

Также будут привлекаться люди, допускающие экстремизм и призывы к нему (например, в комментариях уже призывали убивать, нападать на детей чиновников, устраивать пытки госслужащим и калечить врачей с проверяющими), это недопустимо и противозаконно.

В целом, наказания могут быть разными — это и штрафы от 300 до 700 тысяч, и даже лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

По словам источника, близкого к МВД, люди под постом в комментариях высказывали свои страхи, проблемы и идеи, в этом криминала нет и быть не может.

"Но ряд персоналий и "боты", призывавшие к экстремизму, противозаконным действиям, а также публично распространявшие заведомо недостоверные данные о составе вакцин, планах властей, всевозможные паникслухи и откровенные фейки, обязаны за свои действия ответить", — заявил он.

По мнению экспертов, из плюсов такого "открытого диалога" — среди тысяч нормальных граждан выявлен "актив" правонарушителей, которых можно привлекать к ответственности за экстремистские призывы и угрозы жизни и здоровья.

Россияне и сами обращаются в проверяющие структуры со скриншотами "антиваксерских" высказываний. Ранее, кстати, был составлен перечень фейков о пандемии и вакцинации, за которые будут привлекать к ответственности граждан России.

Напомним, Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках, распространяющих фейки о коронавирусе. Особое внимание будет приковано к врачам-"антиваксерам".

Как сказано в письме, сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать о гражданах, "деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ". Первая статья предполагает лишение свободы на срок до трёх лет, а вторая — до пяти лет.

Прокуроры разъяснили, что "публичный характер распространения фейков о коронавирусе или вакцинации" может проявляться в использовании средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других).

Противозаконной также считается массовая рассылка электронных сообщений абонентам мобильной связи, выступления на собрании, митинге, распространение листовок, вывешивание плакатов и т. д. То есть любая публично озвученная информация фейкового или угрожающего характера может стать предметом для разбирательств с силовиками.

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