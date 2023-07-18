Житель Удмуртии должен возместить повреждение природного заказника на сумму свыше 1,2 миллиона рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителю Игринского района республики Удмуртия предстоит раскошелиться на круглую сумму в 1,2 миллиона рублей за то, что он в природном заказнике нанёс повреждения местам обитания животных и почве.

Фото: https://i03.fotocdn.net/s114/d49fb501d24522c8/public_pin_m/2585721627.jpg

Как пишет udm-info.ru, обвиняемый в течение всего лета 2020 года углублял водоём экскаватором в природном заказнике "Салинский" Красногорского района, нанося тем самым вред местам обитания животных и почве.

Вред, причинённый жителем Удмуртии, был оценен в 1,2 миллиона рублей, но поскольку эта сумма мужчиной возмещена не была, дело было передано в суд.

Теперь обвиняемому придётся возмещать причинённый ущерб по суду, тем более, что контроль за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура.

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