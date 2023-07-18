Жителю Игринского района республики Удмуртия предстоит раскошелиться на круглую сумму в 1,2 миллиона рублей за то, что он в природном заказнике нанёс повреждения местам обитания животных и почве.
Как пишет udm-info.ru, обвиняемый в течение всего лета 2020 года углублял водоём экскаватором в природном заказнике "Салинский" Красногорского района, нанося тем самым вред местам обитания животных и почве.
Вред, причинённый жителем Удмуртии, был оценен в 1,2 миллиона рублей, но поскольку эта сумма мужчиной возмещена не была, дело было передано в суд.
Теперь обвиняемому придётся возмещать причинённый ущерб по суду, тем более, что контроль за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура.
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