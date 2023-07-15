Эксперт Чжан развеяла популярный миф о чае и рассказала способ отличить хороший напиток

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

От качественного чая не остаются тёмные следы на чашке, рассказала эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан в интервью агентству РИА Новости.

Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Многие знают, что пакетированный чай после заварки часто оставляет коричневые полосы и подтёки на светлых кружках. Этот признак, по словам специалиста, говорит о том, что был приобретён напиток не лучшего качества.

"От хорошего китайского чая никаких чёрных пятен нет", — пояснила Чжан.

Таким образом, отметила она, можно отличить качественную чайную продукцию из Поднебесной ещё на этапе дегустации.

Ранее психолог рассказал, как избежать тяги к никотину после решения бросить курить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.