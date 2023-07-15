От качественного чая не остаются тёмные следы на чашке, рассказала эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан в интервью агентству РИА Новости.
Многие знают, что пакетированный чай после заварки часто оставляет коричневые полосы и подтёки на светлых кружках. Этот признак, по словам специалиста, говорит о том, что был приобретён напиток не лучшего качества.
"От хорошего китайского чая никаких чёрных пятен нет", — пояснила Чжан.
Таким образом, отметила она, можно отличить качественную чайную продукцию из Поднебесной ещё на этапе дегустации.
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