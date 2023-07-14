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Психолог Хорс рассказал, как избежать ломки во время отказа от курения

1:45
Здоровье

Если человек поймёт, что желание получить новую дозу никотина вызывает сам наркотик, он больше не будет ощущать удовольствие от сигарет, рассказал Pravda.Ru клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

Психолог Хорс рассказал, как избежать ломки во время отказа от курения
Фото: pixabay.com

"Все люди, бросающие курить, бросают самостоятельно. Все, кто бросил. Первый шаг отказа от курения — это признание: я курю не потому, что мне нравится, а потому что у меня зависимость", — пояснил эксперт.

Мозг курильщика скрывает ломку за любовью к сигаретам, добавил он.

"Убеждённые курильщики считают, что им нравится курить, а, на самом деле, у них появляется аналог ломки без сигарет. И они эту ломку ошибочно называют своим желанием курить", — рассказал Хорс.

Понимание этого психологического процесса, уверен он, поможет снизить количество неприятных ощущений без никотина.

"Как только человек понимает, что ломка без сигарет создана самим же курением, самим наркотиком, и это не получение удовольствия, а снятие ломки, тогда он начинает пробовать бросать курить. Тогда человек говорит, что я хочу бросить курить, мне мешает ломка, я её перетерплю. И это достаточно несложно", — отметил психолог.

Врач предупредил, что первые три месяца бывший курильщик может ощущать слабость, у некоторых появляется кашель.

"И как раз в этом случае люди говорят, что "ой, я бросил курить, а теперь кашляю". Но, на самом деле, кашель — это очистительная процедура. Организм начинает освобождаться от дёгтя в лёгких с помощью кашля", — резюмировал специалист.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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