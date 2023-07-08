Юрист Кваша: российские чиновники начали прятать взятки в криптовалюте

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские правоохранительные органы взялись за неправедные доходы чиновников: только за прошлый год у госслужащих было взыскано 250 млрд рублей.

Фото: ютуб

"Для социальной справедливости, конечно, должны быть аресты", — уверен юрист Дмитрий Кваша.

К сожалению, отметил он, обычно чиновники отделываются отстранением от должности и штрафными санкциями в кратном размере.

Эксперт напомнил, что госслужащего подозревают в коррупции, если стоимость его имущества превышает заработок за последние три года, а легальность доходов вызывает сомнения у следственных органов.

"У вас есть возможность доказать, что вы это приобретали легально. Вас этой возможности никто не лишает. А если не можете — извините", — пояснил Кваша в интервью Общественной Службе Новостей.

Последнее время, добавил он, нечистые на руку чиновники начали использовать криптовалюту, чтобы скрыть свои коррупционные доходы, а поиск и изъятие цифровых денег — сложная задача для правоохранителей.

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