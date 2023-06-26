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Соловьёв и Мардан призвали поставить памятник Лукашенко в центре Москвы

0:39
Общество

Владимир Соловьёв и Сергей Мардан предложили устновить Александру Лукашенко прижизненный памятник за остановку "вооружённого мятежа".

Мардан в программе Влдаимира Соловьёва высказался за то, чтобы президенту Белоруссии установили в Москве памятник. Он отметил, что Лукашенко может сам выбрать, где ему лучше установить памятник.

Соловьёв считает, что миротворческие успехи глава Белоруссии заслужил звание Героя России.

Ранее сообщалось, что события 24 июня показали Владимиру Путину истинное лицо его иностранных союзников.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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