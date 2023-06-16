Жена добровольца из Башкирии раскрыла слова мужа перед отправкой в зону СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов обнародовал письмо жены российского военнослужащего, который решил принять участие в спецоперации в качестве добровольца.

Фото: 9111.ru

Как отметила супруга бойца, её муж перед отправкой в зону боевых действий неоднократно говорил, что защита РФ является его священным долгом.

"Он не может здесь жить спокойно, пока другие наши ребята сражаются", — приводит фрагмент из письма издание mkset.ru.

Жена военного добавила, что супруг не дождался получения повестки, поэтому решил самостоятельно вступить в батальон Шаймуратова. По её словам, сначала она с тревогой отнеслась к желанию мужа участвовать в боевых действиях, однако впоследствии успокоилась. Женщина поделилась, что регулярно рассказывает детям о героическом поступке их отца.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал о выдвижении добровольцев из региона в зону СВО в составе группировки ВС РФ "Отважные".