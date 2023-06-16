Россиянам могут запретить выбрасывать одежду, но не знают как: объяснение эксперта

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт экологического движения "Раздельный сбор" Анна Гаркуша высказалась о возникшей потребности в переработке одежды. Она отметила, что на данный момент у граждан нет правильной мотивации.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что большее количество выброшенных в общий контейнер вещей не пригодны к повторному использованию, так как соприкасаются с другим мусором.

Специалисты подчеркивают, что для бумаги, пластика и стекла выделено особое место в рамках мусорной реформы. Поэтому их обязаны отделять и перерабатывать.

Что касается одежды, по словам Гаркуши, все инициативы по экологичной переработке одежды упираются в деньги. Граждане, конечно, используют некоторые способы повторного использования старых вещей. Например, отдают на благотворительность или сдают в комиссионные магазины. Но чаще всего одежда выбрасывается в мусор.

Эксперт выступила с инициативой вознаграждать людей бонусами, которые они будут получать при сдачи одежды в переработку. Об этом сообщает newizv.ru.

Давать людям бонусы за сданную одежду — от этого больше вреда, чем пользы, — говорит эксперт, — какой бонус может дать магазин? Скидку. Человек принесет старую вещь и тут же купит новую", — сказала Гаркуша.

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