Угроза экологии: как пластиковые гранулы уничтожают природу

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Когда вы отправляетесь на берег, основное внимание часто уделяется песку и волнам. Однако, скрытые от глаз, среди песка разбросаны мельчайшие пластиковые гранулы. Эти крошечные фрагменты похожи на гравий, морское стекло или даже рыбью икру, но на самом деле это микропластик. Их предназначение — служить сырьем для фабрик, где из них отливают различные пластиковые изделия, такие как контейнеры и инструменты. Несмотря на свой миниатюрный размер, менее 5 миллиметров в диаметре, эти пластиковые шары, известные как "гранулы", представляют собой значительную угрозу и, конечно, нежелательны на пляже.

Фото: архив

Во время транспортировки на заводы-изготовители гранулы могут непреднамеренно высыпаться из транспортных контейнеров, попадая в различные места. Они разносятся ветром и водными течениями, попадая далеко за пределы места назначения. На протяжении многих десятилетий на берег выбрасывает не только на океанские пляжи, но и на берега рек и озер. Со временем эти пластиковые фрагменты впитывают местные запахи, обманывая морских животных, таких как рыбы, морские черепахи, тюлени и морские птицы, принимая их за пищу. Животные потребляют пластик, что приводит к голодной смерти, поскольку они чувствуют насыщение, но не получают никакой питательной ценности от потребляемой пищи.

Микропластик уже присутствует в кровотоке человека, что свидетельствует о проникновении загрязняющих веществ в пищевую цепь. Это вызывает обеспокоенность по поводу воздействия микропластика при употреблении рыбы, в теле которой содержатся эти фрагменты. Исследование, опубликованное в журнале Global Change Biology в 2021 году и изучающее 555 видов рыб, показало, что более двух третей из них содержат микропластик. Настораживает тот факт, что примерно половина загрязненных видов рыб являются объектами промышленного рыболовства.

Пластик не должен попадать в морскую среду

Пока единственным действенным методом уничтожения этих пластиковых бусин на пляжах остается ручной сбор. Однако как обнаружить и извлечь этих мелких виновников, и что с ними делать? Именно здесь в игру вступает Nurdle Patrol. Nurdle Patrol - это научный проект, осуществляемый Национальным эстуарным исследовательским заповедником Mission-Aransas при Институте морских наук Техасского университета в Порт-Арансасе, штат Техас. Ученые, землевладельцы, политики и широкая общественность — все они вносят свой вклад в обеспечение здоровья морских экосистем.

В 1991 году Американский химический совет учредил программу Operation Clean Sweep, добровольную программу, направленную на очистку морской среды от пластика. Однако, по данным Nurdle Patrol, в программе отсутствует внешний аудит, и в ней участвует лишь небольшая часть компаний, входящих в цепочку поставок пластмасс. Эта проблема может усугубиться в будущем, поскольку отчет Всемирного экономического форума предсказывает 300-процентный рост производства пластика к 2050 году. Бесчисленное количество гранул уже было потеряно во время транспортировки.

Организация Nurdle Patrol возникла в ноябре 2018 года как реакция на появление пластиковых гранул на островах Мустанг и Норт-Падре в Техасе. Его задача — собирать информацию о местах нахождения нурдлов, удалять их из окружающей среды и повышать осведомленность о проблеме. Согласно данным программы, на сегодняшний день из морской среды по всему миру было извлечено в общей сложности 2 195 712 нурделей.

При участии в сборе гранул необходимо надевать перчатки, поскольку они впитывают различные вещества, в том числе потенциально токсичные. Имейте при себе удобную схему идентификации гранул и герметичный контейнер. Начинайте поиск вдоль ватерлинии, и если гранулы не найдены, двигайтесь к последней линии прилива. Обнаружив гранулу, начните 10-минутный осмотр и следите за количеством найденных особей. Поместите гранулы в контейнер, чтобы избежать случайного разбрасывания.

Отправьте свои данные в Nurdle Patrol, чтобы внести вклад в их усилия по отслеживанию количества и местонахождения гранул. Как говорится в видеоролике Nurdle Patrol, присланные вами данные будут автоматически обновлять карту на их веб-сайте с последними результатами.

Когда вы соберете гранулы, убедитесь, что они хранятся в закрытом контейнере или пакете, прежде чем выбрасывать их. Этим вы предотвратите загрязнение окружающей среды собранными гранулами. Миссия Арансас рекомендует следовать этой процедуре, чтобы гарантировать их безопасную утилизацию.

Что вы можете сделать с собранными гранулами?

Хотя их можно переработать на предприятиях по переработке пластика, это оказывается сложной задачей из-за необходимости разделения, когда различные виды пластика смешиваются вместе. Создатели контента, такие как lifeinthebayou на TikTok, предлагают использовать эти крошечные пластиковые гранулы в декоративно-прикладном искусстве, например, для создания мозаики. Возможности использования гранул очень широки: это и украшения, и орнаменты, и предметы для демонстрации. Однако британский сайт The Great Nurdle Hunt рекомендует хранить гранулы в банках или контейнерах для обеспечения безопасности, поскольку они могут впитать в себя вредные химические вещества.

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Полная линия переработки отработанного пластика в гранулы