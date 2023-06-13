Путин пообещал решить проблему обстрелов Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу регулярных "прилётов" в Белгородскую область.

Фото: t.me/ vvgladkov

Глава государства согласился, что — плохо, хоть и было ожидаемо.

Президент допустил, что к обстрелам приграничных российских территорий со стороны Украины можно было подготовиться и получше.

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться", — сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

В заключение Путин дал обещание, что проблема обстрелов Белгородской области обязательно "будет решена".

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