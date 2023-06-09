Губернатор Гладков: три человека пострадали после ночных обстрелов Белгородской области

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за ночных ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали три человека, следует из заявления руководителя региона Вячеслава Гладкова.

Фото: РБК

По его словам, в тёмное время суток в Белгородской области работали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что очередной обстрел со стороны ВСУ привёл к повреждениям жилых домов в Шебекино и Разумном.

"За ночь пострадали три человека, один от госпитализации отказался", — отметил Гладков в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, двум другим пациентам оказывают медпомощь. Он также подчеркнул, что специалисты экстренных служб ещё не проводили осмотр в Шебекино из-за продолжающейся атаки. Восстановительные работы будут организованы после завершения обстрелов, уточнил глава региона.

В четверг, 8 июня, Гладков проинформировал о поражении двух воздушных целей в небе над Белгородом.