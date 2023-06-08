Арестович* осадил украинцев, отменяющих Цоя: Вам бы до Леонтьева дотянуться!

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Арестович* с помощью ненормативной лексики отчитал украинцев, отменяющих Виктора Цоя и Фёдора Достоевского.

Фото: UKRLIFE.TV

Украинский военный аналитик назвал борцов с русской культурой на Украине "псевдопатриотической тусовкой". Он отметил, что подобные украинцы сами не показывают образцовое поведение, как и образцовое творчество.

"Вам бы до Леонтьева дотянуться, клоуны вы ……", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале, завершив свою реплику нецензурным словом.

Он упрекнул соотечественников в пристрастии к подменам и трусости.

"Если вас измерять Достоевскими, то математика не выдержит подобного отрицательного издевательства", — выразил своё мнение Арестович*.

Он считает, что подарком для культуры Украины будет отправка критиков выдающихся деятелей культуры в школу для дефективных подростков.

"Нет, дяди и тети, это не "европейская культура" — это психиатрия", — объяснил аналитик.

Ранее Алексей Арестович заступился за музыканта, исполнявшего во Львове песни Виктора Цоя на русском языке.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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