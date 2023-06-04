Арестович* заступился за парня, исполнявшего во Львове песни на русском языке: Ты не должен был извиняться

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Алексей Арестович* обратился к парню, которого заставили извиняться за исполнение песен Виктора Цоя во Львове.

Фото: Телеграм-канал Арестовича

Украинский военный аналитик заступился за молодого человека, которого затравили за русские песни, которые он пел под гитару на улице в западной Украине.

Творчество молодого музыканта не понравилось проходящему мимо народному депутату, которая сняла перебранку с парнем на видео. Юноша посоветовал женщине заняться своими делами, а не "докапываться" до него, так как, по его словам, Виктор Цой — великий рок-музыкант.

"Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя, потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты. И твоё право, защищённое Конституцией Украины, делать что ты хочешь. В частности в области культуры, в области языка, который ты используешь в бытовом общении и в деле исполнения любимых исполнителей", — объяснил свою позицию Арестович* в личном Telegram-канале.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского заявил, что извиняться должна народный депутат за "наезд".

"Я не знаю, как тебя заставили извиниться, но знай, что тебя поддерживают люди", — сказал Арестович.

В поддержку парня он спел песню на русском языке "В лесу родилась ёлочка".

Ранее Алексей Арестович призвал сажать в тюрьму гонителей русского языка на Украине.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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