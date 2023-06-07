В России предложили ввести минимальную розничную цену на продажу слабоалкогольной продукции

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Союз российских пивоваров выступил с предложением установить минимальную розничную цену на продажу слабоалкогольных напитков. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ya.ru

По словам председателя объединения, Даниила Бримана, качественное пиво и сидр, произведенные по традиционной технологии, не могут стоить дешево.

Предложение было выдвинуто после того, как в ряде регионов России контрафактным сидром отравились около 90 человек, 30 из которых скончались.

Предприниматель, ответственный за реализацию суррогата, был арестован судом. Было изъято свыше 37,6 тыс. литров потенциально опасной продукции "Мистер Сидр".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.