Юрист Александр Хаминский рассказал, что активизировались мошенники в сфере ЖКХ, которые выдают себя за коммунальщиков.
Аферисты маскируются под работников ЖКХ с целью продать доверчивым гражданам приборы учёта по завышенной цене. Чтобы их маркетинговые схемы были более убедительными, мошенники ломают счётчики и устраивают замыкание, убеждая хозяев в том, что им просто необходимо поменять счётчики из-за неисправности.
Ранее сообщалось, что мошенники чаще всего звонят россиянам в начале рабочей недели.
Хаминский объяснил, что поддавшиеся на уловки аферистов собственники могут попасть и в другую ловушку. Он отметил, что по собственному желанию без специального акта приборы учёта менять нельзя.
"При подписании акта обычно присутствует представитель сбытовой организации, которого в случае мошенничества просто не будет. Поэтому высок риск нарваться на настоящие штрафные санкции", — цитирует слова юриста Телеканал "360.
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