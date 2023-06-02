Россиян предостерегли от нового вида мошенничества в сфере ЖКХ: Ломают счётчики и устраивают замыкание

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Александр Хаминский рассказал, что активизировались мошенники в сфере ЖКХ, которые выдают себя за коммунальщиков.

Фото: vr-vyksa.ru

Аферисты маскируются под работников ЖКХ с целью продать доверчивым гражданам приборы учёта по завышенной цене. Чтобы их маркетинговые схемы были более убедительными, мошенники ломают счётчики и устраивают замыкание, убеждая хозяев в том, что им просто необходимо поменять счётчики из-за неисправности.

Ранее сообщалось, что мошенники чаще всего звонят россиянам в начале рабочей недели.

Хаминский объяснил, что поддавшиеся на уловки аферистов собственники могут попасть и в другую ловушку. Он отметил, что по собственному желанию без специального акта приборы учёта менять нельзя.

"При подписании акта обычно присутствует представитель сбытовой организации, которого в случае мошенничества просто не будет. Поэтому высок риск нарваться на настоящие штрафные санкции", — цитирует слова юриста Телеканал "360.

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