Юрист Аванесов предупредил о наказании за рассылку текста и фото на интимные темы

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов заявил, что отправка интимных фотографий несовершеннолетним пользователям Интернета может повлечь за собой серьёзные наказания.

Фото: Пресс-служба ЯRUS

Он обратил внимание на соответствующие положения Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Пункт 8 статьи 2 данного закона определяет, что информация порнографического характера, включающая изображения половых органов человека или полового акта, а также фотографии, рисунки и ссылки на видео сексуального содержания, рассматривается как нарушение закона.

В случае выявления таких преступлений, правоохранительные органы имеют право квалифицировать их как нарушение статей 242, 242.1 и 242.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Газета.Ru предупреждает об ответственности за отправку текстовых сообщений или фотографий, содержащих интимный характер, несовершеннолетним лицам. Согласно части 2 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, за такие действия может быть назначено лишение свободы на срок от двух до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

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