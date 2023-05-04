Школьницы со всей России присылали жителю Волгограда интимные фото ради вейпов

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Волгограда обманом заполучил интимные фотографии более 20 российских школьниц. Они сами присылали их 19-летнему молодому человеку, который обещал подарить им вейп. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Фото: proza.ru

Оперативники вышли на любителя "клубнички" после того, как подозрительную переписку с ним обнаружила мать одной из девочек — ученицы второго класса. Подозреваемый предлагал купить электронную сигарету за фотографии.

Свои действия волгоградец после задержания объяснил тем, что ему якобы "не хватало" женского внимания, а подобной перепиской с несовершеннолетними он себя успокаивал.

Отмечается, что молодой человек успел собрать "коллекцию" фотографий 26 девочек со всей России.

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