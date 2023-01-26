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В Волгограде суд отменил приговор пенсионеру, стрелявшему из ружья по подросткам

Происшествия

Прокуратура Волгоградской области поспособствовала отмене приговора 63-летнему гражданину по статье о покушении на убийство несовершеннолетних, пишет novostivolgograda.ru.

В Волгограде суд отменил приговор пенсионеру, стрелявшему из ружья по подросткам

Старший помощник прокурора региона пояснила, что умысел на убийство подростков на фоне ссоры не был доведён до конца, потому что подростки убежали.

То есть, убийство не состоялось по независящим от подсудимого обстоятельствам. Дело отправлено на пересмотр, сообщает издание.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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