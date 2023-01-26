В Волгограде суд отменил приговор пенсионеру, стрелявшему из ружья по подросткам

Прокуратура Волгоградской области поспособствовала отмене приговора 63-летнему гражданину по статье о покушении на убийство несовершеннолетних, пишет novostivolgograda.ru.

Старший помощник прокурора региона пояснила, что умысел на убийство подростков на фоне ссоры не был доведён до конца, потому что подростки убежали.

То есть, убийство не состоялось по независящим от подсудимого обстоятельствам. Дело отправлено на пересмотр, сообщает издание.

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