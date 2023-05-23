Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители МВД Подмосковья торжественно вручили вид на жительство американцу Райану Платте, который сбежал с семьёй из США в поисках свободы.

Фото: Fotodom.ru

Гражданин США получил право проживать в России, где он надеется дать своим детям больше свобод.

Ранее сообщалось, что американского сторонника России Джона-Марка Дугана избили на станции метро "Маяковская".

"Для вас это очень важное событие, с этого дня перед вами открываются большие возможности. Надеемся, в дальнейшем вы станете достойным гражданином Российской Федерации", — цитирует слова работницы паспортного стола Телеканал "360".

Райан Платте обосновался в Сергиевом Посаде вместе с супругой и детьми. Он уверен, что Россия более свободная страна, чем США.

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