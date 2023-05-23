Представители МВД Подмосковья торжественно вручили вид на жительство американцу Райану Платте, который сбежал с семьёй из США в поисках свободы.
Гражданин США получил право проживать в России, где он надеется дать своим детям больше свобод.
Ранее сообщалось, что американского сторонника России Джона-Марка Дугана избили на станции метро "Маяковская".
"Для вас это очень важное событие, с этого дня перед вами открываются большие возможности. Надеемся, в дальнейшем вы станете достойным гражданином Российской Федерации", — цитирует слова работницы паспортного стола Телеканал "360".
Райан Платте обосновался в Сергиевом Посаде вместе с супругой и детьми. Он уверен, что Россия более свободная страна, чем США.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.