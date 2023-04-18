Американского сторонника России Джона-Марка Дугана избили на станции метро "Маяковская"

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданин США Джон-Марк Дуган был избит на станции метро "Маяковская". Сообщается, что он вступил в конфликт с неизвестным человеком.

Во время переезда от станции "Тверская" до станции "Маяковская" американец Джон-Марк Дуган подрался с одним из пассажиров метро. Вначале между ними завязалась словесная перепалка, причины которой пока не установлены, а потом мужчины обменялись ударами.

Как пишет Telegram-канал "112", первым американца ударил пассажир метро, а Джон нанёс ему ответный удар. Хотя серьёзных повреждений ни один из участников конфликта не получил, законопослушный американец обратился в полицию.

Сторонник России был поражён скоростью работы сотрудников правоохранительных органов российской столицы. Участника драки обнаружили почти тут же, в отношении него возбудили административное дело, сейчас проводится доследственная проверка. Американец рассказал, что за семь лет проживания в России он ни разу ни с кем не вступал в конфликт и никогда не обращался в полицию. Теперь же Дуган намерен рассказать всему миру о её профессионализме.

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