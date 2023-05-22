Жителям Уфы предлагают зарабатывать до 150 тысяч в месяц

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Центр занятости населения Уфы составил список самых высокооплачиваемых вакансий города, пишет mkset.ru.

Фото: Администрация Уфа https://ufacity.info/press/news/467238.html

Отмечается, что больше всего — от 100 до 150 тысяч рублей — в Уфе на данный момент могут заработать монтажники вентилируемых фасадов ООО "Уралстройснаб".

Чуть ниже зарплата токаря-универсала в компании "Артоснастка", которые могут получать до 130 тысяч рублей. Примерно на таком же уровне предлагается зарплата сборщику ПВХ, слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, начальнику производственно-технического отдела в разных уфимских компаниях.

Также неплохо по местным меркам получают в Уфе налоговые сотрудники, а также персонал "Ростелекома", заработная плата которых стартует от 60 тысяч рублей.

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