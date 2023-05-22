Центр занятости населения Уфы составил список самых высокооплачиваемых вакансий города, пишет mkset.ru.
Отмечается, что больше всего — от 100 до 150 тысяч рублей — в Уфе на данный момент могут заработать монтажники вентилируемых фасадов ООО "Уралстройснаб".
Чуть ниже зарплата токаря-универсала в компании "Артоснастка", которые могут получать до 130 тысяч рублей. Примерно на таком же уровне предлагается зарплата сборщику ПВХ, слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, начальнику производственно-технического отдела в разных уфимских компаниях.
Также неплохо по местным меркам получают в Уфе налоговые сотрудники, а также персонал "Ростелекома", заработная плата которых стартует от 60 тысяч рублей.
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