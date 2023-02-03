Самые высокие зарплаты в феврале в России предлагают косметологу, архитектору и менеджеру по продажам

Определён список вакансий с самой высокой оплатой в феврале. Менеджеру по продажам ИТ-оборудования в Москве готовы платить до 400 тысяч рублей. Человек нужно уметь общаться с клиентами, проводить анализ рынка, разрабатывать новые виды продукции и обладать хорошими навыками продаж. Желающие претендовать на эту должность должны иметь опыт работы от пяти лет, пишут "Вести Подмосковья".

Второе место занимает вакансия из Санкт-Петербурга. Врачу-косметологу готовы платить до 300 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, сертификаты по своей специальности, уметь обращаться с лазерной системой и знать инъекционные и аппаратные методики лечения.

Третье место досталось вакансии архитектора 1С в Москве с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Специалисту нужно уметь координировать работу подчинённых, участвовать в проектах по внедрению программы, обладать другими редкими навыками.

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