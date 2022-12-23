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Специалисты раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Москве: технолог и архитектор 1С

Экономика

Эксперты сервиса Работа.ру рассказали, каким специалистам в Москве предлагают самую большую зарплату за декабрь.

По данным издания "Вести Подмосковья", первое место в списке заняли технолог по развитию продаж искусственных оболочек для мясной промышленности и архитектор 1С. Такие сотрудники могут получить от 300 тысяч рублей, отметили в СМИ.

Мастеру по пошиву салона машины работодатели пообещали выплатить до 300 тысяч рублей. Упаковщику пончиков предложили работать за сумму до 270 тысяч рублей. Также в перечень попали главный инженер проекта и детский стоматолог.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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