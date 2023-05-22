В России обострилась угроза заражения домашних животных смертельно опасными заболеваниями, которые проникают в страну из-за рубежа.
О проблеме рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании в правительстве. Она призвала ужесточить проверки предприятий животноводческой отрасли.
Ранее сообщалось, что в мире набирает популярность еда из насекомых.
Из доклада правительства стало известно, что на севере Китая свирепствует Ящур. Непросто ситуация складывается в Турции и Израиле. В Оренбургской, Самарской и Саратовской областях положение характеризуется как неблагополучное.
Как сообщает издание "Акценты", к нашей стране также подбирается с Запада африканская чума. В Европе закрываются свинокомплексы, приходится уничтожать поголовье скота.
Активизировался птичий грипп, который гуляет по всей Европе и Азии. недалеко российских границ.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.