К России подбираются африканская чума, ящур и птичий грипп

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В России обострилась угроза заражения домашних животных смертельно опасными заболеваниями, которые проникают в страну из-за рубежа.

Фото: Синьхуа

О проблеме рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании в правительстве. Она призвала ужесточить проверки предприятий животноводческой отрасли.

Ранее сообщалось, что в мире набирает популярность еда из насекомых.

Из доклада правительства стало известно, что на севере Китая свирепствует Ящур. Непросто ситуация складывается в Турции и Израиле. В Оренбургской, Самарской и Саратовской областях положение характеризуется как неблагополучное.

Как сообщает издание "Акценты", к нашей стране также подбирается с Запада африканская чума. В Европе закрываются свинокомплексы, приходится уничтожать поголовье скота.

Активизировался птичий грипп, который гуляет по всей Европе и Азии. недалеко российских границ.

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На юге Красноярского края зарегистрировали 3 новых очага африканской чумы свиней.