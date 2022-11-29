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Ольга Лебедева

Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма

Экономика

Пока мир сотрясается от экономического кризиса, американцы активизируют попытки продвинуть в сознание людей необходимость замены мяса — говядины, свинины и курицы — насекомыми. Основных аргумента два: это дешевле и пойдет на пользу окружающей среде.

Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма

"Употребление насекомых вместо мяса домашнего скота облегчит последствия для окружающей среды, — пишет Washington Post. — Кроме того, выращенные на специальных фермах насекомые более эффективно дают белок. Например, сверчки в 12 раз эффективнее коров перерабатывают корм в полезный съедобный продукт".

Напомню, что ранее именно это издание предпринимало неоднократные попытки убедить американцев и потребителей в других странах Запада в необходимости начинать питаться насекомыми. Если спросить Google, он покажет, что Washington Post начиная с 2013 года публикует статьи с такими заголовками, как: "Почему жуки должны быть большей частью пищевой цепи человека" и "Почему вы можете, должны и, вероятно, будете есть жуков".

Кстати, по статистике, определённые успехи у индустрии съедобных насекомых есть:

  • примерно два миллиарда человек (около четверти населения Земли), уже едят насекомых;
  • прогнозируется, что в 2023 году этот рынок вырастет до $1,2 млрд, а к 2030 году достигнет $9,6 млрд.
  • основной рост ожидается на рынках Европы и Латинской Америки;
  • главные барьеры на пути развития производства продуктов из насекомых — состояние экономики (в фермы надо вложиться по-крупному) и "разная степень готовности" потребителей переходить на новый вид белка (попросту говоря, человеческая брезгливость в отношении такой еды).

Однако, амбассадоры нового рынка уверены — трудности продвижения преодолимы.

"Потребители уже могут найти такие продукты, как соленые муравьи на Amazon и протеиновые батончики cricket powder в швейцарских продуктовых магазинах", — пишет WP.

К слову, газета принадлежит основателю Amazon, миллиардеру Джеффу Безосу, который является одним из основателей новой индустрии, и, пользуясь связями с Всемирным экономическим форумом, неоднократно рекламировал поедание насекомых как способ отсрочить изменение климата.

Запущена программа "перепрограммирования" сознания

Сейчас в США и странах Запада набирает обороты информационная кампания, цель которой в том, чтобы "перепрограммировать" сознание американцев и европейцев, "помочь" им преодолеть брезгливость по отношению к тараканам и другим шестиногим источникам пищи.

И первые успехи уже есть:

Рост объемов производства протеина из насекомых — один из ключевых трендов мирового FoodTech рынка последних лет. До 2025 года рынок такого протеина будет расти в среднем на 37,5%, говорится в исследовании состояния и трендов мирового FoodTech-рынка группы компаний "ЭФКО", Московской биржи и J'son&Partners Consulting.

О вкусной и здоровой пище

Как ранее сообщала Daily Mail, британская сеть дискаунтеров Aldi UK "на фоне экономического кризиса, который привел к увеличению расходов домохозяйств и росту стоимости жизни" рассматривает возможность запуска продаж съедобных насекомых, таких как, например, сверчки, утверждая, что они являются доступным и дешёвым источником белка.

А вот в Австралии году примерно в 2019-ом начали добавлять личинки насекомых и саранчу в сосиски и мясную колбасу. Говорят, что продукты с такими наполнителями получаются не только насыщенными белками, но и вкусными.

  • В 2021 году в Европейское агентство по безопасности продуктов питания было подано 15 заявок на одобрение продукции, созданной на основе насекомых — свежих и сушёных сверчков, саранчи и чернотелки.

Россиянам рекомендуют прислушаться к советам

Хотя в России с сельским хозяйством всё в порядке и недостатка в привычной белковой пище не наблюдается, наши учёные тоже рекомендуют присмотреться к насекомым. Так, например, диетолог Михаил Гинзбург говорит о "взаимозаменяемости белка из насекомых и из мяса":

"У человека есть набор продуктов, которые он готов употреблять без отвращения. Но они у разных народов не совпадают. Например, мы едим ракообразных и находим их весьма деликатесными. Но это те же членистоногие, что и насекомые. Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане", — уверен врач-диетолог.

Но россияне в отличие от "цивилизованного Запада" могут сами решать — есть им насекомых или не есть, благо в нашей стране нет необходимости в массовом внедрении мяса беспозвоночных в качестве пищевого продукта.

Согласно доктрине продовольственной безопасности РФ, принятой в 2010 году, обеспечение российского рынка мясом происходит за счет внутренних ресурсов. К 2022 году данный показатель доведен до 100%.

Это означает, что Российская Федерация полностью обеспечивает себя мясом за счет традиционных отраслей животноводства. И нашим производителям колбас нет необходимости добавлять в них "белок из беспозвоночных". Что лично меня весьма радует.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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